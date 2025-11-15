VIDEO / Danska unatoč kiksu protiv Bjelorusije ima ‘pole-position’ u posljednjem kolu kvalifikacija

Podijeli :

U skupini C se prije posljednjeg kola znalo da će utakmica Danske i Škotske u šestom kolu odlučivati o izravnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Međutim, nakon odigranih utakmica šestog kola jedan reprezentacija bila je u nešto boljoj situaciji. Danska je na domaćem terenu remizirala s Bjelorusijom s 2:2, no to im nije otežalo situaciju. Naime, na drugom susretu u istoj skupini Grčka je pobijedila Škotsku s 3:2 te je tako pomogla Dancima kojima treba samo bod u posljednjem kolu protiv Škotske.

Danci su poveli već u 11. minuti golom Mikela Damsgaarda dok su se Škoti još ranije našli u zaostatku protiv Grčke. Igrala se sedma minuta kada je Anastasios Bakasetas zabio za 1:0.

Drugio dio ponudio je brojne preokrete. Prvo je Grčka odjurila na 3:0 da bi se Škotska ekspresno vratila na 3:2. Na drugoj utakmici je pak Bjelorusija šokantno proekrenula protiv Danaca. Za 1:1 je pogodio Valeriy Gromyko dok je za vodstvo Bjelorusa Nikita Demchenko.

Danci su ipak uspjeli izjednačiti golom Gustava Isaksena u 79. minuti. Bio je to posljednji pogodak te je ostalo 2:2. Grčka je unatoč crvenom kartonu zadržala prednost od 3:2 protiv Škotske te su tako pomogli Dancima.

Nordijska momčad u posljednje kolo ulazi s bodom prednosti nad Škotskom. Te dvije reprezentacije odmjerit će snage u posljednjem kolu. U slučaju remija i pobjede Danska osvaja skupinu dok u slučaju pobjede Škotske otočna država ide na Svjetsko prvenstvo.

