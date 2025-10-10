VIDEO / Dalić iskreno: ‘Nismo išli po bod, ali napravili smo puno toga’

Podijeli :

Sportklub

Utakmica protiv Češke bila je stota za izbornika Zlatka Dalića, a reprezentacija je u susretu stigla do boda.

“Dobro se osjećam, hvala na čestitkama. Osvojili smo bod, nismo pobijedili, ali napravili smo veliki korak prema Svjetskom prvenstvu, što smo i htjeli”, rekao je Dalić, okrenuvši se onome što nije bilo dobro:

“Imali smo problema prvo poluvrijeme, nismo bili dobri, bili smo premalo agresivni. Protivnik je ušao jako dobro, bili su bolji od nas. Drugo smo poluvrijeme bili kvalitetniji i bolji, imali smo više zrelih šansi, ali igra nije bila onakva kakva je trebala biti, posebno prvo poluvrijeme. Ali, napravili smo korak prema SP-u.”

“Perišić je imao dvije šanse, obje su bile izrađene”, napomenuo je, još jednom dodavši:

“Ali, igra nije bila na visini, možemo mi to puno bolje, no moramo sada biti sretni s tim bodom.

Želimo do kraja osvojiti što više bodova. Važno je bilo danas ne izgubiti. Htjeli smo pobijediti, nismo išli na bod, ali nismo uspjeli. Napravili smo puno toga, posebno drugo poluvrijeme. Zadovoljni idemo napraviti posao do kraja”, potvrdio je.

Upitan je još ide li sad prema klubu 200.

“Ne, idemo prema Svjetskom prvenstvu. Najvažnije je da se plasiramo, a onda će sve biti lakše i kvalitetnije. Kad to ostvarimo onda ćemo se veseliti.”