VIDEO / Češka doživjela debakl, igrač se iznervirao: ‘Ajde, samo još recite da je gol moja krivica’

AP Photo/Vlasov Sulaj via Guliver

Farski otoci napravili su senzaciju u kvalifikacijama za SP svladavši u Torshavnu Češku s 2:1.

U prvom poluvremenu dvoboja u Torshavnu nije bilo pogodaka, a nešto je opasnija bila Češka. Otvorilo se u nastavku utakmice, a Farski otoci su poveli u 67. minuti kada je Sorensen pogodio češku mrežu. Gosti su se vratili golom Karabeca u 78. minuti, ali kratko je Češka uživala u tih 1:1. Agnarsson je u 81. pogodio za 2:1 i veliko slavlje domaćih navijača.

Vaclav Černy nakon utakmice stao je pred češke novinare.

“Truda je bilo, ali nedostajao je završetak, koji je najvažniji. Meni je teško ovako kratko nakon utakmice nešto ocjenjivati. Ne želim reći ništa što bih požalio”, rekao je Černy prije nego što je razgovor otišao u pogrešnom smjeru.

Isprovociralo ga je pitanje njegove odgovornosti za prvi gol Farskih otoka. Začudio se kad ga je novinar upitao je li mogao spriječiti gol u 67. minuti.

“Znači, trebao sam ići za igračima? Mislim da sam se vraćao nazad kao i svi ostali”, rekao je krilni napadač Bešiktaša.

A onda je uslijedilo i pitanje – “Kako ste vidjeli tu situaciju, jeste li trebali preuzeti tog igrača, vezati se za njega?” nakon kojeg je Černy odlučio završiti razgovor.

“Ajde, samo recite da je gol moja krivica”, poručio je i otišao u svlačionicu.

Václav Černý právě ukončil svou reprezentační kariéru! 🤦‍♂️🤷‍♂️ #arogancelevel100 pic.twitter.com/u0rnD8qfLv — Luky Uja (@LukyUja5) October 12, 2025

