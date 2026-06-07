VIDEO / Budimir promašio veliku priliku i propustio dovesti Vatrene u vodstvo

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Hrvatska u Varaždinu igra posljednju pripremnu utakmicu protiv Slovenije. Ponajbolju priliku za dovođenje Vatrenih u vodstvo imao je Ante Budimir koji je u 25. minuti propustio iskoristiti ubačaj Marca Pašalića s boka. Uputio je udarac glavom s desetak metara, ali Jan Oblak bio je dobro pozicioniran i bez većih poteškoća spriječio je njegov pokušaj.