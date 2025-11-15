VIDEO / Bivši igrač Dinama ušao na poluvremenu pa u 10 minuta zaradio dva žuta kartona

Podijeli :

U važnoj utakmici europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Slovenija je ugostila Kosovo te im je trebala pobjeda. Nije dobro krenulo jer su u prvom poluvremenu rano primili gol. Strijelac je bio Fisnik Asllani u šestoj minuti. Matjaž Kek je pokušao promijeniti stanje na terenu s dvije zamjene na poluvremenu. Međutim, jedna od njih mu se obila o glavu. Petar Stojanović je ušao u igru, a već je u 47. minuti zaradio žuti karton. Samo šest minuta kasnije zaradio je i drugi te je morao ranije u svlačionicu. Stojanović je inače bio dugogodišnji član zagrebačkog Dinama. U redovima Modrih igrao je od sezone 2015./2016., iz kluba je otišao 2021. godine.

