VIDEO / Španjolska golom u 91. minuti pobijedila Portugal i izborila četvrtfinale Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Julio Cortez) via Guliver Image

U osmini finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi u Dallasu su se susrele susjedne zemlje Španjolska i Portugal. Činilo se kako će susjedski okršaj otići u produžetke, no u 91. minuti ukazao se Mikel Merino koji je na asistenciju Ferrana Torresa pogodio za pobjedu od 1:0

Prvo poluvrijeme bilo je zanimljivo, a nešto bolje ga je otvorila Španjolska. Prvu priliku imao je Mikel Oyarzabal u trećoj minuti kada mu je udarac obranio Diogo Costa. Napadač Real Sociedada još veću šansu imao je u osmoj minuti kada se našao sam pred Costom, ali je promašio okvir gola i Portugal se spasio.

U 16. minuti Španjolci su zaprijetili preko Laminea Yamala kojemu je udarac obranio Costa. Ubrzo zatim je portugalski vratar upisao još jednu obranu te je pokazao da je u sjajnoj formi. 31. minuta donijela je zicer Danija Olma pucao je glavom iz blizine, no njegov pokušaj otišao je pored portugalskog gola.

Nekoliko minuta kasnije Portugal je uspio zaprijetiti golu Unaija Simona. Pedro Neto ubacio je s desne strane, lopta je pronašla Joaa Felixa koji je pokušao nešto između ubačaja i udarca koji je odbio Simon. Zatim je Cristiano Ronaldo atraktivno zaprijetio, ali siguran je bio vratar Athletic Bilbaa.

Četiri minute kasnije Nuno Mendes uputio je udarac izvana, a taj pokušaj odsjeo je na gredi španjolskog gola te je ostalo 0:0 nakon prvog poluvremena.

Akter najbolje prilike Portugala se u 56. minuti ozlijedio te ga je Roberto Martinez izvukao iz igre ubacivši desnog beka Nelsona Semeda. Osim te ozljede, drugo poluvrijeme nije imalo previše prilika pa smo sljedeću važnu situaciju vidjeli u 76. minuti kada je Bruno Fernandes iz voleja zatresao vanjski dio mreže španjolskog gola.

Dvije minute kasnije novi udarac uputio je Olmo, ali je sjajno taj pokušaj blokirao stoper Manchester Cityja Ruben Dias.

Sve do 90. minute prilika nije bilo, a onda se u odličnoj prilici našao Mikel Merino. Veznjak Arsenala dobio je izvanrednu loptu Ferrana Torresa, a nakon toga lakoćom je svladao Costu za 1:0 Španjolske. Gol pogledajte OVDJE.

U posljednjoj sekundi sudačke nadoknade Bernardo Silva imao je zicer glavom, ali promašio je tu veliku priliku i Španjolska je na kraju slavila s 1:0. Tako je Furija izborila četvrtfinale gdje čekaju pobjednika susreta između Sjedinjenih Američkih Država i Belgije.