VIDEO / Bio je na pretpozivu, a sada je najvjerojatnije odveo Hrvatsku na Svjetsko prvenstvo

Nakon nemirnog prvog poluvremena koje je na Rujevici završilo 1:1 između Hrvatske i Farskih otoka, Vatreni su uspjeli slomiti otpor gostiju. U 57. minuti je Josip Stanišić pronašao Petra Musu koji je zabio za 2:1. Musa inače nije bio na glavnom popisu, već je bio na pretpozivu. Njemu se sreća osmjehnula ozljedom Ante Budimira, a sada je opravdao povjerenje Zlatka Dalića.

