VIDEO / BiH trener iz Švicarske za N1: Švicarci strahuju od Džekinog povratka

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Nogometna groznica uoči večerašnje utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švicarske na Svjetskom prvenstvu ne trese samo tamošnju državu i daleki Los Angeles, već i samu Švicarsku, u kojoj živi brojna bosanskohercegovačka dijaspora. O atmosferi, organiziranom navijanju, ali i kritikama te strahu koji vlada u švicarskom taboru, za N1 je govorio Haso Suljić, bosanskohercegovački trener koji uspješno vodi mlađe selekcije nogometnog kluba Bosna Yverdon.