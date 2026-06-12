VIDEO / Bh. navijači napravili spektakl u Torontu

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Bosna i Hercegovina večeras protiv Kanade otvara nastup na Svjetskom prvenstvu, a večer prije utakmice u Torontu vlada odlična atmosfera među bh. navijačima.

Veliki broj pristalica Zmajeva okupio se na tradicionalnom druženju uoči utakmice, gdje nije nedostajalo pjesme, zastava i sjajne energije. Navijači iz domovine, ali i brojni članovi dijaspore iz cijele Sjeverne Amerike, još jednom su pokazali koliko im znači podrška reprezentaciji bez obzira na to na kojem se kraju svijeta utakmica igrala.

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Ulice Toronta tijekom cijelog su dana bile preplavljene navijačkim obilježjima, a golemi optimizam i iščekivanje prvog nastupa reprezentacije na turniru osjećali su se na svakom koraku. Mnogi su uvjereni kako Zmajevi itekako mogu pružiti snažan otpor domaćinu i na najbolji mogući način otvoriti ovo povijesno natjecanje.

Na samom terenu Bosnu i Hercegovinu očekuje iznimno zahtjevan izazov protiv Kanade, reprezentacije koja će imati golemu podršku domaće publike i koja nosi velika očekivanja u ovom prvom kolu grupne faze. Ipak, u taboru Zmajeva vlada potpuni mir i vjera da se discipliniranom, borbenom i maksimalno odgovornom igrom može doći do pozitivnog rezultata na otvaranju Mundijala.

Jedno je potpuno sigurno – ako je suditi po nevjerojatnoj atmosferi koja trenutno vlada među navijačima na ulicama Toronta, reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu definitivno neće biti bez glasne, srčane i fanatične podrške s tribina.