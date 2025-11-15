VIDEO / Belgija kiksala na gostovanju u Kazahstanu i zakomplicirala si odlazak na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

U pretposljednjem kolu grupe J u sklopu europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi Belgija je tražila svoju "vizu". Trebala im je pobjeda protiv Kazahstana u gostima, ali do nje nisu došli. U devetoj minuti su domaći šokirali Belgiju pogotkom Dastana Satpaeva. Belgija je uzvratila u 48. minuti preko Hansa Vanakena, a onda im je Kazahstan u 79. minuti ponudio slamku spasa. Tada je Islam Chesnokov zaradio crveni karton, ali Belgija to nije iskoristila i rezultat je ostao 1:1. Belgija tako nije osigurala plasman na Svjetskom prvenstvu te sada imaju dva boda više od Sjeverne Makedonije te pet od Walesa koji ima i utakmicu manje. Ipak, Belgijanci neće očajavati jer ih u posljednjem kolu čeka ogled s Lihtenštajnom i to na domaćem terenu. Tamo bi im bio dovoljan i remi najvjerojatnije, ali teško je zamisliti novi kiks Belgije protiv jedne od najlošijih reprezentacija svijeta.

