VIDEO / Armenci izjednačili u Portu pa naljutili Portugalce: Šest golova u prvom dijelu!

FIFA World Cup 16. stu 202515:58 0 komentara

Portugal je na najboljem putu da osigura vizu za SP 2026. Već u prvom poluvremenu u dvoboju protiv Armenije u Portu vode čak 5:1. Krenulo je golom Veige nakon samo sedam minuta igre, a do izjednačenja su gosti stigli u 18. minuti preko Spertsyana. A onda do kraja poluvremena zabijali su Neves dva puta, Ramos te Fernandes iz penala.

