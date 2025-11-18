VIDEO / Ako vam je promaklo: Ovaj Perišićev potez pokazuje koliko mu znači Hrvatska

Podijeli :

Ivan Perišić nije mogao sakriti oduševljenje kada je Nikola Vlašić u 87. minuti zabio za preokret Hrvatske i konačnu pobjedu 3:2 u Podgorici u zadnjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Perišić je tad već bio izašao iz igre, točnije u 78. minuti, ali to ga nije spriječilo da proslavi kao da je s Vatrenima u igri. Uletio je u teren i pretrčao oko 30,40 metara da bi zagrlio junaka iz Podgorice. Podsjetimo, bio je ovo i Perišićev 150. nastup u dresu Hrvatske.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.