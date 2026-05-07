VIDEO / Adidas objavio reklamu uoči SP-a: Uz holivudsku zvijezdu glumili Messi, Yamal i Bellingham

Foto: Screenshot (YouTube: Adidas)

Uoči Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi robna marka Adidas objavila je petominutni filmić najave. Njemački proizvođač okupio je najveće nogometne zvijezde među kojima je prednjačio narator Timothe Chalamet, holivudska zvijezda.

Radnja kratkog filmića počinje tako što Chalamet prepričava staru priču o uličnom nogometu i to govori Judeu Bellinghamu, nogometašu Real Madrida te američkoj nogometašici Trinity Rodman.

Ubrzo zatim u reklamu stiže i Lamine Yamal koji je posljednji član ekipe koja bi trebala srušiti nepobjedivu trojku uličnog nogometa.

Kasnije vidimo i Pedrija te trio Alessandra DelPiera, Davida Beckhama i Zinedinea Zidanea koje je utjelovila umjetna inteligencija, a na kraju se pojavljuje i najveća zvijezda Adidasa – Lionel Messi.

Njega vidimo u kadru zajedno s portorikanskim pjevačem Bad Bunnyjem koji je ove godine nastupio na Halftime Showu u Super Bowlu te je naljutio brojne Amerikance pjevajući isključivo na španjolskom jeziku.

Ova reklama podsjetila je pomalo na one stare Nikeove reklame uoči Svjetskog prvenstva u Brazilu kada su se također u glavnim ulogama nalazile nogometne zvijezde. Tada su prednjačili Cristiano Ronaldo, Neymar te Wayne Rooney.