Veznjak Uniteda se ozlijedio uoči Francuza: ‘Pitanje je koliko su treninzi bili intenzivni…’

Podijeli :

CraigxMercerx xPeakxActionxPhotos via Guliver

Englezi i Francuzi igraju utakmicu za broncu, a na Otoku se naveliko piše o jednom igraču.

Naime, kada su objavljeni početni sastavi za susret u Miamiju, Englezi su primijetili da jednog igrača uopće nije bilo u zapisniku.

Riječ je o Kobbieju Mainoou, 21-godišnjem veznjaku Manchester Uniteda, koji zbog ozljede neće konkurirati za susret u Miamiju. Doputovao je s igračima na stadiona, ali nije spreman za utakmicu što su engleski novinari ispratili na zanimljiv način:

“Veznjak Manchester Uniteda, 21-godišnji Mainoo, ozlijedio se nakon što je tjednima uglavnom sjedio na klupi. Pomalo ironično, čovjek bi rekao da su mu se noge ukočile. Postavlja se pitanje koliko su treninzi uoči ove utakmice bili intenzivni kad je uspio zaraditi ozljedu.

Zaista je šteta jer bi bilo lijepo vidjeti ga kako zaigra na Svjetskom prvenstvu. Navijači Manchester Uniteda sada se mogu samo nadati da nije riječ o ozbiljnijoj ozljedi, no barem je poznato da može hodati, kakva god ozljeda bila”, piše Daily Mail.