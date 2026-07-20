Veznjak Španjolske ispisao povijest: Zaredom je osvojio OI, EP i SP

Veznjak španjolske nogometne reprezentacije i Atletico Madrida Alex Baena (25) ušao je u povijest kao prvi nogometaš koji je u nizu osvojio tri velika međunarodna nogometna turnira - Europsko prvenstvo, Olimpijske igre i Svjetsko prvenstvo.

Baena je 2024. sa španjolskom reprezentacijom osvojio EURO u Njemačkoj, samo nekoliko tjedana kasnije s olimpijskom reprezentacijom je osvojio zlato u Parizu, a sve je zaokružio osvajanjem World Cupa u Sjedinjenim Državama.

Baena je za “furiju” debitirao u rujnu 2023. u susretu protiv Cipra u kvalifikacijama za EP 2024. Do sada je upisao 24 nastupa za reprezentaciju postigavši tri gola.

“Najsretniji sam na svijetu. Živim san koji sam oduvijek imao otkad sam bio dijete. Proživljavam vrlo lijepu fazu u svojoj karijeri,” kazao je za TVE.

“Ne mogu tražiti više, imam samo riječi zahvalnosti za sve one koji su uvijek bili uz mene u svakom trenutku,” dodao je.

Argentinci Lionel Messi i Angel Di Maria su osvojili svjetski naslov, olimpijsko zlato, te naslov prvaka Južne Amerike, međutim nije im to uspjelo u nizu.

Olimpijsko zlato osvojili su u Pekingu 2008. godine, Copa Americu 2021. i 2024. te Svjetsko prvenstvo u Katru 2022.