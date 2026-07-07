Veliki udarac za Švicarsku, najbolji igrač propušta susret osmine finala SP-a

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(AP Photo/Gregory Bull) via Guliver Image

Švicarska će večeras od 22 sata protiv Kolumbije u osmini finala Svjetskog prvenstva biti oslabljena neigranjem Johana Manzambija (20), koji se dosad istaknuo kao najbolji igrač svoje reprezentacije na turniru. Mladi veznjak ozlijedio je koljeno na posljednjem treningu prije utakmice, i to bez kontakta sa suigračem ili protivnikom. Iako težina ozljede još nije poznata, sigurno je da neće konkurirati za dvoboj s Kolumbijom.

Manzambi je prvenstvo započeo izvan početne postave izbornika Murata Yakina, dok je Švicarska u tom razdoblju imala problema s igrom. Nakon remija 1:1 protiv Katara, u susretu s Bosnom i Hercegovinom ušao je s klupe u 71. minuti pri rezultatu 0:0 te s dva pogotka pokrenuo pobjedu od 4:1.

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Od tada je postao neizostavan član prve postave. U posljednjem kolu grupne faze protiv Kanade upisao je pogodak i asistenciju u pobjedi 2:1, a u šesnaestini finala protiv Alžira asistirao je za jedan od pogodaka u slavlju 2:0.

S učinkom od tri gola i dvije asistencije, Manzambi je postao tek drugi nogometaš u posljednjih šest desetljeća koji je prije 21. rođendana sudjelovao u pet pogodaka na Svjetskom prvenstvu. Bolji učinak ostvario je jedino Thomas Müller, koji je za Njemačku prije navršene 21. godine zabilježio pet pogodaka i tri asistencije.

Veznjak Freiburga svojim je nastupima privukao pozornost brojnih europskih velikana, no u osmini finala neće imati priliku dodatno potvrditi svoju kvalitetu. U švicarskom taboru nadaju se da će se oporaviti na vrijeme za mogući četvrtfinalni dvoboj, a više informacija o težini ozljede bit će poznato nakon magnetske rezonancije.