Veliki udarac za Englesku: Ključni igrač otpao za sljedeća dva susreta

Podijeli :

EveryxSecondxMediax ESM-2047-0072 EleanorxHoadx xEveryxSecondxMediax via Guliver Image

Engleska reprezentacija dobila je neugodne vijesti uoči odlučujućih utakmica na Svjetskom prvenstvu. Reece James zbog ozljede zadnje lože neće biti na raspolaganju najmanje za sljedeća dva susreta. Desni bek osjetio je nelagodu nakon remija bez pogodaka protiv Gane u Bostonu, odigranog u utorak.

Kapetan Chelseaja u petak nije trenirao s ostatkom momčadi u Kansas Cityju prije puta u New York, gdje Englesku u subotu očekuje posljednja utakmica grupne faze protiv Paname. Sigurno će propustiti taj dvoboj, kao i susret šesnaestine finala.

Poznato koliko će zarađivati engleska zvijezda za koju je Manchester City srušio rekord Englezi u problemima: Dva prvotimca propustila trening

James se i ranije suočavao s istom vrstom ozljede. Nakon problema sa zadnjom ložom koji je zadobio u dresu Chelseaja protiv Newcastlea 14. ožujka izbivao je gotovo dva mjeseca. Unatoč toj povijesti ozljeda, izbornik Thomas Tuchel smatrao ga je prvim izborom na poziciji desnog beka te mu je dao punu minutažu u utakmicama protiv Hrvatske i Gane.

S obzirom na njegovu osjetljivost i zahtjevan raspored turnira, postojala je bojazan da bi mogao ponovno imati problema. Engleska planira, ako dogura do završnice, odigrati ukupno osam utakmica u razdoblju od 33 dana tijekom Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.

Jamesov izostanak dodatno je suzio Tuchelove mogućnosti na desnoj strani obrane. Prvotno je kao njegovu zamjenu vidio Tina Livramenta, ali je branič Newcastlea otpao još prije početka turnira zbog ozljede lista zadobivene na treningu. Zbog toga je naknadni poziv dobio Chelseajev stoper Trevoh Chalobah, dok izbornik računa i na Jarella Quansaha, kojem prirodna pozicija nije desni bek nego središnji branič. Među opcijama za tu ulogu nalazi se i Ezri Konsa, također stoper po vokaciji, kao i Djed Spence.