Velika pomoć za BiH: Najbolji igrač Kanade upitan za Svjetsko prvenstvo?

(Photo by DeFodi Images) via Guliver Image

Nešto više od mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva, Kanada se našla u problemima nakon što se ozlijedio njihov najvažniji igrač Alphonso Davies. Bayern Munchen potvrdio je da je za Daviesa klupska sezona završena, što je izazvalo zabrinutost među Kanađanima, koji će na prvenstvu igrati protiv Bosne i Hercegovine, Katara i Švicarske u skupini B.

Davies je ozljedu zadobio u srijedu tijekom uzvratnog dvoboja polufinala Lige prvaka protiv PSG-a. Na teren je ušao u drugom poluvremenu, ali je pred kraj susreta nakon jednog sprinta osjetio bol u lijevoj nozi. Nakon liječničkih pregleda potvrđena je ozljeda tetive zbog koje ga očekuje višetjedna pauza.

Zvijezda Bayerna odigrala je jednu od najlošijih utakmica sezone u Ligi prvaka

Predstojeće Svjetsko prvenstvo održat će se u Kanadi, SAD-u i Meksiku, a Kanada će igrati u skupini B zajedno s Bosnom i Hercegovinom, Švicarskom i Katarom. Kanađani će prvenstvo otvoriti utakmicom protiv BiH 12. lipnja u Torontu.

Iako prve prognoze sugeriraju da bi Davies mogao biti spreman za nastup na turniru, njegove ranije ozljede dodatno povećavaju zabrinutost u reprezentaciji. Još nije poznato hoće li uspjeti dosegnuti optimalnu formu do početka prvenstva, a eventualni izostanak bio bi velik udarac za kanadsku momčad prije ogleda s Bosnom i Hercegovinom.