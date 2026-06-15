Vatromet prigoda u podjeli bodova: Belgija i Egipat remizirali u sjajnoj utakmici

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AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

U vrlo uzbudljivoj utakmici prvog kola skupine G na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, reprezentacije Belgije i Egipta odigrale su u Seattleu neriješeno 1:1.

Egipat je hrabro otvorio utakmicu i poveo u 19. minuti. Emam Ashour uputio je sjajan i precizan udarac s distance koji je svladao nemoćnog Thibauta Courtoisa za veliko slavlje afričkih navijača. Belgija je u prvom poluvremenu teško probijala organiziranu obranu Egipta, a izbornik Rudi Garcia pokušao je iznenaditi taktičkom rošadom na odmoru preselivši Jeremyja Dokua u samu špicu napada.

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Početkom drugog dijela Belgijci su bili blizu izjednačenja kada je Kevin De Bruyne u 54. minuti iz slobodnog udarca uzdrmao vratnicu.

Samo dvije minute kasnije Egipat je propustio stopostotnu priliku za povećanje vodstva; nakon udarca glavom Mohameda Salaha, Courtois je odbio loptu do Ashoura, koji iz sjajne pozicije puca tik uz vratnicu. Kazna za taj promašaj stigla je u 63. minuti kada je i sam De Bruyne s desetak metara neshvatljivo promašio cijeli okvir gola.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 66. minuti kada u igru ulazi Romelu Lukaku. Najboljem strijelcu u povijesti belgijske reprezentacije trebalo je svega 23 sekunde da napravi razliku na terenu. Thomas Meunier je uputio oštar ubačaj s desne strane, Lukaku je krenuo na loptu, a u gužvi pred golom egipatski branič Mohamed Hany nesretno je skrenuo loptu u vlastitu mrežu za 1:1.

U nastavku utakmice ritam nije padao, a obje su momčadi tražile puni plijen. Egipat je u 76. minuti povukao neočekivan potez izvadivši iz igre svog kapetana Mohameda Salaha, koji je u turnir ušao s lakšom ozljedom lože, a umjesto njega ušao je mladi Abdelkarim.

U 79. minuti udarac Lukakua požrtvovnim su blokovima zaustavili Ibrahim i Fatouh, a u samoj završnici utakmice Belgija je propustila dvije velike prilike za potpuni preokret. Prvo je u 84. minuti vratar Shoubir sjajnom obranom zaustavio udarac glavom Mechelea pa se tri minute kasnijeLukaku našao se u stopostotnoj šansi, no nakon ubačaja Raskina poslao je loptu glavom preko gola.

U sudačkoj nadoknadi vidjeli smo po jednu solidnu priliku s obje strane, no rezultat je ostao nepromijenjen te su Belgija i Egipat podijelili bodove u jednoj od atraktivnijih utakmica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva.