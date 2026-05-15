Vatreni stižu u Rijeku i Varaždin uoči SP-a, objavljene cijene ulaznica

U ponedjeljak 18. svibnja od 13 sati putem interneta na HNS-ovom portalu za ulaznice počinje prodaja ulaznica za dvije prijateljske utakmice hrvatske reprezentacije pred odlazak na FIFA Svjetsko prvenstvo.

Prva će biti odigrana protiv belgijske reprezentacije 2. lipnja na stadionu HNK Rijeka, na Rujevici u Rijeci s početkom u 18:00 sati, a druga protiv slovenske reprezentacije 7. lipnja na Gradskom stadionu u Varaždinu s početkom u 20:45 sati.

Prodaja ulaznica bit će organizirana putem interneta na HNS-ovom portalu za ulaznice te na odabranim Petrolovim benzinskim crpkama, stoji na stranicama saveza,

Cijene ulaznica za utakmicu Hrvatska – Belgija na stadionu HNK Rijeka u Rijeci:

Pretprodaja ulaznica od 18. svibnja do 1. lipnja putem interneta:

– Zapad (Z6) 50 €

– Zapad (Z3, Z4, Z7, Z8) 45 €

– Zapad (Z1, Z2, Z9, Z10) 40 €

– Istok sredina (I2, I3, I4) 40 €

– Istok (I1, I5) 35 €

– Sjever/Jug 25 €

U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (2. lipnja) putem interneta:

– Zapad (Z6) 55 €

– Zapad (Z3, Z4, Z7, Z8) 50 €

– Zapad (Z1, Z2, Z9, Z10) 45 €

– Istok sredina (I2, I3, I4) 45 €

– Istok (I1, I5) 40 €

– Sjever/Jug 30 €

Cijene ulaznica za utakmicu Hrvatska – Slovenija na Gradskom stadionu u Varaždinu:

Pretprodaja ulaznica od 18. svibnja do 6. lipnja isključivo putem interneta:

Zapad: 50 €

Istok: 40 €

Jug: 20 €

U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (7. lipnja) isključivo putem interneta:

Zapad: 55 €

Istok: 45 €

Jug: 25 €