Vatreni protiv Paname na najmanjem stadionu na prvenstvu. Ako budu drugi u skupini, opet će tu igrati

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Curtis Wong Sportspressphoto via Guliver

Hrvatska i Panama će susret 2. kola L skupine Svjetskog prvenstva igrati u Torontu na BMO Fieldu, najmanjem stadionu na turniru.

BMO Field ili stadion Toronto, kako će se zvati za vrijeme World Cupa, prvi je kanadski stadion posebno namijenjen nogometu.

Najmanji je to stadion na prvenstvu kapaciteta 45.736 mjesta.

Stadion je prvotno primao 28.000 gledatelja, a kako bi ispunio strogi FIFA-in minimalni uvjet od 40.000 mjesta, stadion je prošao kroz obnovu vrijednu 157 milijuna dolara. Tijekom nadogradnje dodano je 17.000 privremenih sjedala na sjeveru i jugu.

Postavljen je i novi travnjak od prirodne trave, dizajniran da izdrži različite klimatske uvjete. Stadion ima četiri velika LED video panela, poboljšanu sportsku rasvjetu, moderne svlačionice…

Ugostit će ukupno šest utakmica, pet iz skupina, te jedan susret 16-ine finala. Ukoliko “Vatreni” osvoje drugo mjesto u skupini vraćaju se u Toronto gdje će igrati protiv drugoplasirane ekipe iz skupine K, po svemu sudeći to će biti Kolumbija ili Portugal.

BMO Field je domaćin kanadske nogometne reprezentacije, Toronto Argonautsa (CFL) i Toronto FC-a (MLS).

Grad je već bio domaćin velikih nogometnih događaja, uključujući olimpijski turnir 1976., Concacafovo prvenstvo za mlade 1974., FIFA U-16 Svjetsko prvenstvo 1987., Concacafovo prvenstvo za žene 1998., FIFA U-20 Svjetsko prvenstvo 2007 i FIFA U-20 Svjetsko prvenstvo 2014.

Izgradnja stadiona je počela u proljeće 2006. i nakon samo godinu dana, objekt kapaciteta oko 20.000 gledatelja bio je spreman.

U fazi projektiranja nazivan jednostavno Nacionalni nogometni stadion, objekt je već tijekom faze izgradnje osigurao sponzora, BMO.

Stadion se nalazi unutar Exhibition Placea, blizu zapadne obale jezera Ontario. Dobro je povezan, s lakim pristupom glavnim prometnicama, javnom prijevozu i međunarodnoj zračnoj luci Toronto Pearson.