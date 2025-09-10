‘Vatreni nije iskoristio priliku, Dalić mu je sada poslao jasnu poruku’

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je uvjerljivu pobjedu protiv Crne Gore 4:0 u četvrtom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Strijelci su bili Kristijan Jakić, Andrej Kramarić, Ivan Perišić, dok je Edvin Kuč zabio autogol. Hrvatska je tako zadržala stopostotni učinak i preuzela vrh skupine L s 12 bodova, koliko ima i Češka, ali uz utakmicu više.

POVEZANO Dalić: S pobjedom u Češkoj smo na Svjetskom prvenstvu, a Luka je sve ovo zaslužio VIDEO / Sjajna Hrvatska deklasirala Crnu Goru i juri prema SP-u, ovacije Modriću!

Priliku za igru u ovom susretu nije dobio Borna Sosa, a o njemu je u podcastu Cro Semafor govorio Mario Cvitanović.

“Izbornik Dalić je poslao jasnu poruku Sosi. Dobiješ priliku, a ako je ne iskoristiš doći će netko drugi i mislim da je to fer. Sosu sam trenirao u Dinamu, znam ga još iz mlađih uzrasta i mislim da ima apsolutno fantastične predispozicije, izrazito je inteligentan igrač, zna zahtjeve te pozicije i može to odigrati. Međutim, vrlo je teško iz ove perspektive znati što je u njegovoj glavi“, započeo je pa nastavio:

“Veliki je nerazmjer između njegovih prezentacije i kvalitete, a kad gledam utakmicu čini mi se da on kalkulira. Nema tu kalkuliranja, hoću li ići naprijed ili ne, hoću li odigrati ovo ili ono. Idi, bacaj se na glavu, daj sve od sebe pa makar bilo pogrešno ili ne”.