Vaha za SK: ‘Francuski komentator je bio razočaran igrom Vatrenih, evo što ja mislim!’

Podijeli :

Gwendoline Le Goff/Panoramic

Izbornik Zlatko Dalić ušao je u povijest hrvatskog nogometa. Njegova stota utakmica na klupi reprezentacije završila je bez golova, ali na koncu se pamti samo ono najvažnije – rezultat.

Naime, remi u Pragu (0:0) donio je Hrvatskoj veliki korak prema novom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Pred Vatrenima su još domaći dvoboji s Gibraltarom i Farskim Otocima, a pobjede u tim susretima znače i osigurano mjesto na SP-u.

Proslavljeni nogometni trener Vahid Halilhodžić, koji je čak četiri različite reprezentacije odveo na Svjetska prvenstva, za Sport Klub je dao opširnu analizu igre Hrvatske i Dalićeve pozicije.

“Prvo poluvrijeme bilo je ispod nivoa reputacije Hrvatske, rekao bih skromno ili čak jako loše. Očekivalo se više, posebno jer Hrvatska važi kao jedna od vodećih europskih nogometnih sila. Pratio sam utakmicu u svom domu u Parizu, a francuski komentator koji je bio na prijenosu bio je jako razočaran jer je očekivao više od reprezentacije. Više puta je naglasio da je posebno prvo poluvrijeme bilo ispod svakog nivoa.”

Halilhodžić smatra da je razlog u načinu razmišljanja i pristupu utakmici.

“Evo što ja mislim. Kao prvo, u glavama igrača i trenera bila je ideja da se ne izgubi ta utakmica. Jer da se izgubilo, bilo bi male panike. Neriješen rezultat praktički je osigurao Hrvatskoj put na još jedno Svjetsko prvenstvo. Vjerojatno su i trener i igrači bili svjesni da će se sve odlučiti protiv slabijih protivnika, Gibraltara i Farskih Otoka, i da će pobjede tamo osigurati plasman. To je bio jasan plan.”

Umor ključnih igrača i pitanje budućnosti

“Vidio sam da su neki igrači umorni. Modrić, Perišić… Eto, i kod Perišića se vidi i da godine čine svoje. Hrvatska mora biti spremna na to da jednog dana ti igrači više neće moći nositi reprezentaciju. Oni su godinama čuvali i gradili reputaciju, ali doći će trenutak kad će biti potrebni novi nositelji igre. To je ozbiljan izazov koji čeka hrvatski nogomet.”

Halilhodžić se osvrnuo i na činjenicu da na sljedećem Svjetskom prvenstvu sudjeluje čak 48 reprezentacija, što značajno mijenja kontekst kvalifikacija.

“Realno, danas je teže jakim reprezentacijama ne plasirati se, nego plasirati. Kad sam ja igrao, bilo je 24 reprezentacije, a prije toga, sjećam se krajem 70-ih godina, samo 16 i nije se bilo lako plasirati. Hrvatska sada ima protivnike poput Gibraltara i Farskih Otoka. Ako to ne riješi, onda nije ni zaslužila ići na Svjetsko prvenstvo. Ali ja vjerujem da ima snage, volje i ambicije da bez problema riješi te utakmice u svoju korist.”

Halilhodžić je naglasio što je za njega jedina istina u nogometu.

“Možemo pričati o tome što nije bilo dobro, možemo kritizirati, ali na kraju ostaje samo rezultat. Rezultat je taj koji sve određuje. A on ide u korist Hrvatske i praktički je osiguran plasman na još jedno Svjetsko prvenstvo.”

Posebna tema razgovora bio je izbornik Zlatko Dalić, koji još od 2017. vodi Hrvatsku i s kojom je stigao do srebra i bronce na Svjetskim prvenstvima, a sada je i službeno stigao do velikog jubileja — 100 utakmica na klupi reprezentacije.

“Kad jedan trener ostane toliko dugo na klupi, znači da ima veliku podršku igrača. Postoji ljudska i socijalna relacija koja omogućuje uspjeh. Najgore je kad igrači ne prihvate trenera — tada je teško bilo što postići. Kod Dalića postoji ta fuzija, sinergija, poštovanje i kredibilitet koji je stekao svojim rezultatima. Bio je drugi i treći na svijetu. To je fenomenalan uspjeh za jednog trenera.”

Halilhodžić se prisjetio i trenutka kada je Dalić postao izbornik.

“Pamtim ga još kao igrača iz Veleža i Hajduka. Bio je dobar srednji vezni igrač, puno je trčao, bio je discipliniran i zahvalan. Nije bio atraktivan niti neka zvijezda u momčadi, ali je bio dobar i pouzdan. Kao trener, prije dolaska na klupu Hrvatske, napravio je veliki uspjeh na Bliskom istoku. Mnogi su bili skeptici prema njemu jer nije ‘grand gal’ tj. šoumen, ne voli medijski cirkus, ne voli manipulirati imenima, nije tip koji stalno želi biti u novinama. Njegov pristup je skroman i ponizan — i to igrači jako poštuju.”

Na kraju razgovora Halilhodžić se osvrnuo na jubilarni Dalićev nastup:

“Hrvatska možda u ovoj utakmici protiv Češke nije igrala na visokoj razini, ali je napravila veliki korak prema novom Svjetskom prvenstvu. A to je — jedina istina u nogometu: Rezultat. Igračima je sigurno u glavama bila misao kako je to 100. jubilarna Dalićeva utakmica i samo su imali cilj da ne izgube tu utakmicu. Uvjeren sam u to”.