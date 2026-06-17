UŽIVO OD 22 SATA / SPEKTAKL U DALLASU: Dalić i Tuchel u taktičkom nadmudrivanju, Vatreni će imati ogromnu podršku!

FIFA World Cup 17. lip 202617:36 > 17:51 0 komentara
Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Na startu SP-a Hrvatska i Engleska, stari poznanici i veliki rivali traže prve bodove. Sve što se događa u Dallasu možete pratiti na stranicama Sportkluba gdje će te moći i pratiti tekstalni prijenos utakmica. Na HRT 2 u 22 sata počinje velika bitka!

17:51

Procurio sastav Engleske za okršaj s Hrvatskom?

Prema pisanju engleskih medija, čini se da se Thomas Tuchel odlučio za istih 11 koja je igrala protiv Kostarike.

17:50

Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske za utakmicu s Engleskom

Hrvatska će protiv Engleske gotovo sigurno zaigrati u formaciji 3-4-2-1, koju je izbornik već testirao protiv Brazila, Belgije i Kolumbije. Ovdje je sastav.

17:48

Rakitić se oglasio uoči okršaja Hrvatske i Engleske

Uoči ovog velikog okršaja oglasio se bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić. Evo što je poručio.

17:46

Francuz će suditi utakmicu

Glavni sudac bit će Francuz Clément Turpin, jedan od najpoznatijih europskih sudaca. Pomagat će mu sunarodnjaci Nicolas Danos i Benjamin Pages. Četvrti sudac bit će Meksikanka Katia Garcia, a rezervna pomoćna sutkinja Sandra Ramirez, također iz Meksika.

17:35

Francuz sudi utakmicu

 
 
17:32

ANKETA/ Hoće li Hrvatska pobjedom otvoriti SP?

Hrvatska večeras u 22 sata po srednjeuropskom vremenu igra prvu utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Ovdje možete dati svoj glas.

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