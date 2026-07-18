UŽIVO OD 23 / ENGLESKA – FRANCUSKA Nogometna poslastica u Miamiju, svi pričaju o Tuchelovoj izjavi

Povijest svjetskih prvenstava pokazuje da je čak četiri puta utakmica za broncu odlučila pobjednika u utrci za Zlatnu kopačku. Posljednji put to se dogodilo 2010. godine, kada je Nijemac Thomas Müller zabio pogodak u pobjedi protiv Urugvaja 3-2 te osvojio nagradu zahvaljujući većem broju asistencija.

Večerašnji susret ni jedna momčad ne želi igrati, ali koji je kroz povijest često donosio velike napadačke učinke i odlučivao o osvajaču Zlatne kopačke, a utakmica u Miamiju je jedna od takvih. Provjerite OVDJE zašto.