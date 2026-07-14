UŽIVO OD 21:00: Mbappe protiv Yamala, finale prije finala? Čekamo sastave

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente u najavi je polufinalnog dvoboja na Svjetskom prvenstvu protiv Francuske koji se igra u utorak u Dallasu ustvrdio kako još uvijek čeka na veliku utakmicu svog dragulja Laminea Yamala koji je u ponedjeljak proslavio 19. rođendan.

“Rekao sam mu da ne brine i da uživa. Siguran sam kako će Lamineov veliki dan na Svjetskom prvenstvu tek doći. Nadam se kako će se on dogoditi sutra, a ako i neće, onda u finalu ako se plasiramo u njega”, kazao je De la Fuente. Više pročitatje OVDJE.