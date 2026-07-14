UŽIVO OD 21:00: Mbappe protiv Yamala, finale prije finala? Čekamo sastave

Prvo polufinale Svjetskog prvenstva 2026. donosi sudar dviju najbolje rangiranih reprezentacija svijeta. Prva Francuska i druga Španjolska snage će odmjeriti na stadionu AT&T u Arlingtonu (Teksas). Pobjednik ovog dvoboja osigurat će plasman u veliko finale na stadionu MetLife pokraj New Yorka, gdje će u nedjelju od 21 sat igrati protiv boljeg iz susreta između Engleske i Argentine. Tekstualni prijenos utakmice pratite uživo na Sport Klubu.
De la Fuente: 'Lamineov veliki dan tek dolazi'
Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente u najavi je polufinalnog dvoboja na Svjetskom prvenstvu protiv Francuske koji se igra u utorak u Dallasu ustvrdio kako još uvijek čeka na veliku utakmicu svog dragulja Laminea Yamala koji je u ponedjeljak proslavio 19. rođendan.
“Rekao sam mu da ne brine i da uživa. Siguran sam kako će Lamineov veliki dan na Svjetskom prvenstvu tek doći. Nadam se kako će se on dogoditi sutra, a ako i neće, onda u finalu ako se plasiramo u njega”, kazao je De la Fuente. Više pročitatje OVDJE.
Deschamps otkrio je li Mbappe spreman za Španjolsku
Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps uoči polufinalnog susreta Svjetskog prvenstva protiv Španjolske koji se igra u utorak u Dallasu od 21 sat izjavio je kako je najbolji strijelac njegove momčad Kylian Mbappe "sto posto spreman" za dvoboj. Što je još rekao u najavi dvoboja, pročitajte OVDJE.
Tko sudi?
Utakmicu će suditi 35-godišnji Ivan Barton iz El Salvadora. Riječ je o sucu koji je privukao pozornost javnosti ranije na turniru kada je, koristeći novo pravilo o zabrani pokrivanja usta prilikom prigovora sucima, pokazao crveni karton paragvajskom napadaču Miguelu Almirónu, što je potom i službeno objavio putem razglasa na stadionu.
Povijest međusobnih ogleda
Španjolska je bila uspješnija u posljednja dva međusobna susreta, pobijedivši Francusku u uzbudljivom polufinalu Lige nacija prošle godine (5:4) te u polufinalu Eura 2024. godine (2:1). Ipak, Francuska pamti povijesne pobjede poput finala Eura 1984. i osmine finala Svjetskog prvenstva 2006. godine. Ukupni povijesni omjer je na strani Španjolske s 18 pobjeda u odnosu na 13 francuskih, uz 7 remija.
Kako je Španjolska stigla do polufinala?
Španjolski put bio je znatno dramatičniji i obilježen kasnim pogocima "super-zamjene" Mikela Merina. Nakon što su skupinu završili na prvom mjestu te u šesnaestini finala lako svladali Austriju s 3:0, uslijedile su dvije teške prepreke. Portugal su u osmini finala pobijedili s 1:0, dok su u četvrtfinalu protiv Belgije slavili s 2:1 pogotkom Merina u 88. minuti nakon pogreške pričuvnog vratara Belgije Sennea Lammensa.
Kako je Francuska stigla do polufinala?
Francuska je do polufinala stigla uz prividno najmanje napora i bez primljenog pogotka u nokaut fazi. Nakon uvjerljivih 3:0 protiv Švedske u šesnaestini finala, uslijedila je minimalna pobjeda od 1:0 protiv neugodnog Paragvaja zahvaljujući pogotku Kyliana Mbappéa iz kaznenog udarca. U četvrtfinalu su s 2:0 nadigrali Maroko, a ključna prednost Francuza je činjenica da su u dosadašnjem tijeku turnira sačuvali znatno više svježine i emocionalne energije od svojih suparnika.
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