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UŽIVO OD 21:00: Mbappe protiv Yamala, finale prije finala? Čekamo sastave

FIFA World Cup 14. srp 202617:47 0 komentara
AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

Prvo polufinale Svjetskog prvenstva 2026. donosi sudar dviju najbolje rangiranih reprezentacija svijeta. Prva Francuska i druga Španjolska snage će odmjeriti na stadionu AT&T u Arlingtonu (Teksas). Pobjednik ovog dvoboja osigurat će plasman u veliko finale na stadionu MetLife pokraj New Yorka, gdje će u nedjelju od 21 sat igrati protiv boljeg iz susreta između Engleske i Argentine. Tekstualni prijenos utakmice pratite uživo na Sport Klubu.

17:40

De la Fuente: 'Lamineov veliki dan tek dolazi'

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente u najavi je polufinalnog dvoboja na Svjetskom prvenstvu protiv Francuske koji se igra u utorak u Dallasu ustvrdio kako još uvijek čeka na veliku utakmicu svog dragulja Laminea Yamala koji je u ponedjeljak proslavio 19. rođendan.

“Rekao sam mu da ne brine i da uživa. Siguran sam kako će Lamineov veliki dan na Svjetskom prvenstvu tek doći. Nadam se kako će se on dogoditi sutra, a ako i neće, onda u finalu ako se plasiramo u njega”, kazao je De la Fuente. Više pročitatje OVDJE.

 
17:39

Deschamps otkrio je li Mbappe spreman za Španjolsku

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps uoči polufinalnog susreta Svjetskog prvenstva protiv Španjolske koji se igra u utorak u Dallasu od 21 sat izjavio je kako je najbolji strijelac njegove momčad Kylian Mbappe "sto posto spreman" za dvoboj. Što je još rekao u najavi dvoboja, pročitajte OVDJE.

 
17:37

Tko sudi?

Utakmicu će suditi 35-godišnji Ivan Barton iz El Salvadora. Riječ je o sucu koji je privukao pozornost javnosti ranije na turniru kada je, koristeći novo pravilo o zabrani pokrivanja usta prilikom prigovora sucima, pokazao crveni karton paragvajskom napadaču Miguelu Almirónu, što je potom i službeno objavio putem razglasa na stadionu.

17:37

Povijest međusobnih ogleda

Španjolska je bila uspješnija u posljednja dva međusobna susreta, pobijedivši Francusku u uzbudljivom polufinalu Lige nacija prošle godine (5:4) te u polufinalu Eura 2024. godine (2:1). Ipak, Francuska pamti povijesne pobjede poput finala Eura 1984. i osmine finala Svjetskog prvenstva 2006. godine. Ukupni povijesni omjer je na strani Španjolske s 18 pobjeda u odnosu na 13 francuskih, uz 7 remija.

17:35

Kako je Španjolska stigla do polufinala?

Španjolski put bio je znatno dramatičniji i obilježen kasnim pogocima "super-zamjene" Mikela Merina. Nakon što su skupinu završili na prvom mjestu te u šesnaestini finala lako svladali Austriju s 3:0, uslijedile su dvije teške prepreke. Portugal su u osmini finala pobijedili s 1:0, dok su u četvrtfinalu protiv Belgije slavili s 2:1 pogotkom Merina u 88. minuti nakon pogreške pričuvnog vratara Belgije Sennea Lammensa.

17:34

Kako je Francuska stigla do polufinala?

Francuska je do polufinala stigla uz prividno najmanje napora i bez primljenog pogotka u nokaut fazi. Nakon uvjerljivih 3:0 protiv Švedske u šesnaestini finala, uslijedila je minimalna pobjeda od 1:0 protiv neugodnog Paragvaja zahvaljujući pogotku Kyliana Mbappéa iz kaznenog udarca. U četvrtfinalu su s 2:0 nadigrali Maroko, a ključna prednost Francuza je činjenica da su u dosadašnjem tijeku turnira sačuvali znatno više svježine i emocionalne energije od svojih suparnika.

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