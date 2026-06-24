UŽIVO OD 21 / Bosna i Hercegovina u Seattleu igra utakmicu za prolazak skupine na SP-u

Bosna i Hercegovina od 21 sat u Seattleu na Lumen Fieldu igra svoju treću utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Iako Zmajevi imaju tek jedan bod, ostali su u igri za prolazak kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Za to će im trebati pobjeda protiv Katara koji je u prošlom kolu s uvjerljivih 6:0 izgubio od Kanade i to uz dva crvena kartona. Utakmicu BiH i Katara možete gledati na HRT-u 2, a tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.
Otpao jedan od ključnih igrača BiH
Veliki udarac za Zmajeve stigao je nekoliko sati prije utakmice. Desni bek Benfice Amar Dedić otpao je za susret s Katarom te bi na njegovo mjesto mogao upasti Dženis Burnić koji je po vokaciji veznjak, ali može pokriti bekovske pozicije. Podsjećamo, u utakmici s Kanadom zamijenio je Seada Kolašinca koji se ozlijedio krajem susreta.
Tko je favorit?
Prvi put na ovom Svjetskom prvenstvu BiH je favorit na utakmici. Kladionice su postavile kvotu od 1,35 na njihovu pobjedu što u postotcima iznosi 74% za pobjedu. Na slavlje Katara kvota je 7,50 što azijskoj reprezentaciji daje samo 13,33% šanse za pobjedu.
Tko sudi?
Sudac utakmice je Venezuelanac Jesus Valenzuela. On nije sudio nijednom ovim reprezentacijama, a posebno lagan je na okidaču pa je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo pokazivao 5,1 žutih kartona po utakmici.
Što je rekao Barbarez uoči susreta?
Izbornik Bosne i Hercegovine najavio je ključni okršaj Zmajeva na Svjetskom prvenstvu te je istaknuo da je veza navijača i reprezentacije sve jača.
Kako je Katar prošao u prve dvije utakmice?
Katar je na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi došao nakon prolaska azijskih kvalifikacija te su prvi put izborili nastup na Mundijalu putem kvalifikacija. Na prošlom su bili domaćini te nisu osvojili niti jedan bod. Na ovom Mundijalu već su u prvom kolu šokirali Švicarsku i osvojili prvi bod u povijesti da bi u drugom izgubili sa 6:0 i to uz dva crvena kartona. Homam Al-Amin i Assim Madibo dobili su crveni, a posebno dramatičan bio je taj drugi kada je Madibo slomio nogu Ismaelu Koneu.
Kako je BiH prošla u prve dvije utakmice?
Bosna i Hercegovina je na otvaranju Svjetskog prvenstva remizirala s Kanadom iako su većinu susreta vodili s 1:0 da bi u drugom protiv Švicarske klonuli u završnici te su izgubili s 4:1. U toj utakmici ostali su i bez Tarika Muharemovića koji je zaradio izravni crveni karton te neće moći pomoći Zmajevima u borbi za prolazak skupine.
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