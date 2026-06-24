UŽIVO OD 21 / Bosna i Hercegovina u Seattleu igra utakmicu za prolazak skupine na SP-u

Katar je na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi došao nakon prolaska azijskih kvalifikacija te su prvi put izborili nastup na Mundijalu putem kvalifikacija. Na prošlom su bili domaćini te nisu osvojili niti jedan bod. Na ovom Mundijalu već su u prvom kolu šokirali Švicarsku i osvojili prvi bod u povijesti da bi u drugom izgubili sa 6:0 i to uz dva crvena kartona. Homam Al-Amin i Assim Madibo dobili su crveni, a posebno dramatičan bio je taj drugi kada je Madibo slomio nogu Ismaelu Koneu.