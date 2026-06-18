UŽIVO OD 21 / BiH protiv Švicarske igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu

Sudac utakmice je Portugalac Joao Pedro Pinheiro kojega Bosna i Hercegovina pamti sa susreta protiv Austrije. Tada je BiH bila na korak od pobjede kojom bi bez play-offa izborili Svjetsko prvenstvo, ali su na kraju remizirali 1:1 i Austrija je izborila svoje mjesto na Mundijalu da bi to Zmajevi napravili nakon baraža gdje su nakon penala pobijedili Wales i Italiju.

Švicarskoj je također sudio jednom, a bilo je to u kvalifikacijama za Euro 2024. godine. U listopadu 2023. bio djelitelj pravde na utakmici Švicarske i Bjelorusije koja je završila 3:3.