UŽIVO OD 18 / Evo tko prijeti Hrvatskoj u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo

(AP Photo/Darko Bandic) via Guliver Image

Ždrijeb Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. održava se danas u Kennedy Centru u Washingtonu. Svečanost počinje u 12:00 po lokalnom vremenu (ET), odnosno u 18:00 po srednjoeuropskom vremenu (CET). Događaj će se moći pratiti diljem svijeta putem platforme FIFA+ i službene FIFA-ine stranice, ali i na Sport Klub portalu putem tekstualnog prijenosa uživo.

Ovo će biti prvo SP s čak 48 sudionika, što je 16 reprezentacija više nego na prethodnom turniru. Posljedično, broj utakmica raste sa 64 na čak 104. Turnir će trajati od 11. lipnja do 19. srpnja, čime postaje najduže Svjetsko prvenstvo u povijesti.

Momčadi će biti raspoređene u 12 skupina po četiri reprezentacije. U novu fazu natjecanja, šesnaestinu finale, plasirat će se po dvije prvoplasirane ekipe iz svake skupine te dodatnih osam najbolje rangiranih trećeplasiranih reprezentacija.