UŽIVO ENGLESKA – FRANCUSKA 5:3 Je li to to? Saka iz penala za hat-trick!

Uoči finalnog okršaja na SP-u između Španjolske i Argentine, prije njih će utakmicu za treće mjesto odigrati Englezi i Francuzi.
90'
Sedam minuta naodknade u Miamiju...
GOOOOOL! (Saka, 87')
Gusto je srušio Spencea u kaznenom prostoru, Bellingham je uzeo loptu i krenuo prema bijeloj točki ali je izvođenje ipak prepustio Saki koji je upisao hat-trick!
80'
O ovoj utakmici će se dugo, dugo pričati... Bellingham je praktički sam izašao pred Maignana koji mu je to zaustavio, a odmah na drugoj strani Francuzi su mogli do 4:4, ali Olise nije uspio zabiti zicer...
79'
Izlaze Eze i Toney, ulaze Bellingham i Anderson...
75'
Kako je ovo bilo blizu gola, Olise je ponovno poslao loptu pored vratnice...
GOOOOOL! (Mbappe, 66')
Engleska je sada nevidljiva u drugom dijelu, drugi gol Mbappea, Francuska je na gol zaostatka!
61'
Ovo je lako moglo biti 4:3! Olise s ruba šesnaesterca, lopta je otišla odmah pored gola...
59'
Vrhunska intervencija Maignana nakon kornera Engleske...
GOOOOOL! (Barcola, 54')
Što se događa u Miamiju? Neka nova Francuska u drugom poluvremenu, i Barcola je uspio probiti Hendersona... Mbappe je ovog puta u ulozi asistenta, poslao je loptu Barcoli u kazneni prostor po lijevoj strani, a on se namjestio na desnu nogu i pogodio za smanjenje vodstva.
GOOOOOOL! (Mbappe, 48')
Deveti gol Mbappea, odmah na početku drugog dijela je francuska zvijezda načela Engleze i smanjila na 4:1...
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