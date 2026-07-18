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UŽIVO ENGLESKA – FRANCUSKA 5:3 Je li to to? Saka iz penala za hat-trick!

FIFA World Cup 18. srp 202620:33 > 19. srp 2026 0:53 0 komentara
AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Uoči finalnog okršaja na SP-u između Španjolske i Argentine, prije njih će utakmicu za treće mjesto odigrati Englezi i Francuzi.

00:53

90'

Sedam minuta naodknade u Miamiju...

00:50

GOOOOOL! (Saka, 87')

Gusto je srušio Spencea u kaznenom prostoru, Bellingham je uzeo loptu i krenuo prema bijeloj točki ali je izvođenje ipak prepustio Saki koji je upisao hat-trick!

00:44

80'

O ovoj utakmici će se dugo, dugo pričati... Bellingham je praktički sam izašao pred Maignana koji mu je to zaustavio, a odmah na drugoj strani Francuzi su mogli do 4:4, ali Olise nije uspio zabiti zicer...

00:42

79'

Izlaze Eze i Toney, ulaze Bellingham i Anderson...

00:37

75'

Kako je ovo bilo blizu gola, Olise je ponovno poslao loptu pored vratnice...

00:30

GOOOOOL! (Mbappe, 66')

Engleska je sada nevidljiva u drugom dijelu, drugi gol Mbappea, Francuska je na gol zaostatka!

00:24

61'

Ovo je lako moglo biti 4:3! Olise s ruba šesnaesterca, lopta je otišla odmah pored gola...

00:22

59'

Vrhunska intervencija Maignana nakon kornera Engleske...

00:18

GOOOOOL! (Barcola, 54')

Što se događa u Miamiju? Neka nova Francuska u drugom poluvremenu, i Barcola je uspio probiti Hendersona... Mbappe je ovog puta u ulozi asistenta, poslao je loptu Barcoli u kazneni prostor po lijevoj strani, a on se namjestio na desnu nogu i pogodio za smanjenje vodstva.

00:12

GOOOOOOL! (Mbappe, 48')

Deveti gol Mbappea, odmah na početku drugog dijela je francuska zvijezda načela Engleze i smanjila na 4:1...

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