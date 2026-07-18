UŽIVO ENGLESKA – FRANCUSKA 5:3 Je li to to? Saka iz penala za hat-trick!

Što se događa u Miamiju? Neka nova Francuska u drugom poluvremenu, i Barcola je uspio probiti Hendersona... Mbappe je ovog puta u ulozi asistenta, poslao je loptu Barcoli u kazneni prostor po lijevoj strani, a on se namjestio na desnu nogu i pogodio za smanjenje vodstva.