UŽIVO / Dalić se obraća javnosti pred utakmice s Češkom i Gibraltarom

Hrvatska je vodeća reprezentacija u skupini L s 12 osvojenih bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Farski Otoci i Crna Gora s po šest bodova iz pet utakmica drže treće i četvrto mjesto, a Gibraltar je posljednji bez osvojenog boda. Samo pobjednik skupine ide izravno na Svjetsko prvenstvo.