Utakmici Engleske i Norveške prijeti odgoda zbog nevremena

Podijeli :

(AP Photo/Ricardo Mazalan) via Guliver Image

Engleska i Norveška u subotu od 23 sata po hrvatskom vremenu, odnosno u 17 sati po lokalnom, igraju četvrtfinalni dvoboj Svjetskog prvenstva u Miamiju. Vremenski uvjeti mogli bi predstavljati veliki izazov jer se očekuje temperatura od oko 34 Celzijeva stupnja, uz mogućnost grmljavinskih oluja. Zbog vrlo visoke vlažnosti zraka osjećaj topline na početku utakmice mogao bi doseći čak 43 stupnja.

Prema FIFA-inim pravilima, svaka pojava grmljavinskog nevremena znači automatsku odgodu susreta od najmanje 30 minuta. Organizacija na ovom prvenstvu primjenjuje sigurnosne protokole lokalnih vlasti, prema kojima se utakmica mora prekinuti ako se munja zabilježi unutar osam milja, odnosno približno 13 kilometara od stadiona.

Na turniru u Sjedinjenim Američkim Državama FIFA se pritom pridržava smjernica Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA). One propisuju da igrači moraju napustiti teren, dok se gledatelji u slučaju opasnosti moraju skloniti na sigurno mjesto, izvan svojih sjedala na tribinama.

Posebna se pažnja posvećuje i uvjetima na stadionima na kojima se očekuju izrazito visoke temperature ili velika vlažnost zraka. Devedeset minuta prije početka utakmice službene osobe mjere WBGT indeks, koji uz temperaturu zraka uključuje i vlagu, brzinu vjetra te utjecaj sunčevog zračenja.

Pravila Svjetskog prvenstva također predviđaju mogućnost uvođenja pauza za osvježenje tijekom susreta ako vremenski uvjeti postanu ekstremni. Odluku o tome donosi sudac za svaku utakmicu zasebno.

Oglasio se otac Engleza nakon bizarne ozljede: ‘Potpuno je smrskao ruku u slavlju’ Engleski nogometni savez priprema žalbu zbog crvenog kartona protiv Meksika

Podsjetimo, tijekom dosadašnjeg dijela prvenstva hidracijske pauze uvedene su već oko 23. minute i u pojedinim utakmicama u kojima vremenski uvjeti nisu zahtijevali takvu mjeru. Zbog toga je FIFA bila izložena kritikama da je na taj način željela stvoriti dodatni prostor za reklamne sadržaje i povećati prihode.

Engleska reprezentacija već se na ovom prvenstvu susrela s vremenskim problemima. Susret osmine finala protiv Meksika odgođen je za sat vremena jer je nakon dolaska momčadi na stadion Azteca u Ciudad de Méxicu izdano upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

Sličnu situaciju Englezi su doživjeli i tijekom priprema za Svjetsko prvenstvo na Floridi. Njihova posljednja prijateljska utakmica prije početka turnira, protiv Kostarike u Orlandu, također je počela sat vremena kasnije zbog obilne kiše i grmljavine.