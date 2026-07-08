Utakmica SAD – Belgija gledanija i od NBA finala

Prema podacima agencije za istraživanje gledanosti medija Nielsen, s prosjekom od 30 milijuna gledatelja susret osmine finala na Svjetskom prvenstvu između SAD-a i Belgije postala je uvjerljivo najgledanija nogometna utakmica prenošena na engleskom jeziku u SAD-u.

Poraz 1-4 domaćina od Belgije u Seattleu nadmašio je dosadašnji rekord postavljen samo pet dana ranije kada su SAD u šesnaestini finala svladale BiH s 2-0. Ta je utakmica imala prosječnu gledanost od 24.429 milijuna.

Najveća gledanost dvoboja SAD – Belgija zabilježena je tijekom prve polovice drugog poluvremena kada je pred svojim uređajima bilo 36.895 milijuna Amerikanaca.

Koliko je ovogodišnje SP, koje se održava u njihovoj zemlji, zainteresiralo Amerikance pokazuje i usporedba gledanosti dvoboja protiv Belgije s nekim drugim značajnim sportskim događajima u zadnjih 12 mjeseci.

Tako je ona uvelike nadmašila gledanost nedavne posljednje, pete utakmice finala doigravanja košarkaške NBA lige u kojoj su New York Knicksi osvojili prvi naslov prvaka nakon 53 godine (24.5 milijuna), a bila je gledanija i od odlučujuće sedme utakmice finala doigravanja bejzbolske lige MLB, takozvanog “World Seriesa” prošle jeseni u kojoj su Los Angeles Dodgersi nakon produžetka svladali Toronto Blue Jayse (26 milijuna). Tek nešto više gledatelja privukla je finalna utakmica sveučilišne lige u američkom nogometu ovoga siječnja između Indiane i Miamija (30.1 milijuna).

Kako je susret SAD – Belgija prenošen i s komentarima na španjolskom jeziku, a koji je u prosjeku imao 12 milijuna, ukupan broj gledatelja u SAD penje se na čak 42 milijuna.