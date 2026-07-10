Upitno je održavanje utakmice Engleske i Norveške?

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Utakmica četvrtfinala Svjetskog prvenstva u nogometu između Engleske i Norveške nalazi se pod znakom pitanja.

Utakmica je zakazana za subotu od 23.00 sata na stadionu Hard Rock u Miamiju, ali su američke meteorološke službe izdale upozorenje na opasne vrućine za područje južne Floride.

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Prema prognozama, temperatura bi mogla dosegnuti 43 stupnja, iako se meč igra navečer, što povećava rizik od toplinskog udara i drugih zdravstvenih problema kod igrača i navijača.

Dodatni problem predstavlja oblak saharske prašine koji je stigao iznad Floride preko Atlantskog oceana.

Meteorolozi najavljuju da će nakon suhog i vrelog vremena uslijediti još topliji i znatno vlažniji uvjeti, uz mogućnost jakih grmljavinskih oluja.

Upravo bi nevrijeme moglo napraviti najveći problem organizatorima, jer pravila FIFA-e nalažu prekid ili odgodu utakmica ukoliko postoji opasnost od udara groma u blizini stadiona.

Zbog svega toga raste zabrinutost hoće li meč Engleske i Norveške biti odigran po planu ili će organizatori biti primorani pomaknuti susret.