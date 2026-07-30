Ujedinjena UEFA: Sve europske države podržale bojkot Svjetskog prvenstva

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AP Photo/Petr Josek via Guliver

Nedavno se pojavila informacija kako FIFA na čelu sa svojim predsjednikom Giannijem Infantinom planira prodati udjele u Svjetskom prvenstvu za veliku zaradu od 3,5 milijardi dolara.

Međutim, ta odluka nije dobro prošla u većini svijeta pa je brzo reagirala UEFA svojim priopćenjima. FIFA je čak i podmitila države članice tako što im je ponudila veću zaradu ako prihvate ovakav novi model Svjetskog prvenstva.

UEFA ipak nije bila zainteresirana za to pa su oni, zajedno sa svojim članicama, podržali bojkot nadolazećeg Svjetskog prvenstva. Tu vijest prenio je novinar The Timesa Martyn Ziegler, a on je bio i prvi koji je izvijestio o novim kontroverznim potezima Giannija Infantina.

Nakon UEFA-e treba vidjeti hoće li ostale nogometne konfederacije reagirati na isti način ili će se neki prikloniti Infantinovoj odluci.