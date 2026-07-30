Uefa saznala hitan sastanak zbog kontroverznih planova Fife

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Uefa je za danas popodne sazvala hitan sastanak svih svojih 55 članica nakon što je Fifa nacionalnim savezima postavila rok za izjašnjavanje o kontroverznom planu koji bi mogao potpuno promijeniti način financiranja Svjetskog prvenstva.

Europski savezi trebali bi usuglasiti zajednički odgovor na prijedlog Giannija Infantina i Fife. Prema dostupnim informacijama, Uefa će se usprotiviti planu koji predviđa uključivanje privatnog kapitala u organizaciju i komercijalizaciju Svjetskog prvenstva.

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Stigla je u utorak popodne vijest kako Fifa na čelu sa svojim predsjednikom Giannijem Infantinom prodaje udjele u Svjetskom prvenstvu za profit od 3,5 milijardi dolara.

Taj potez izazvao je brojne reakcije u nogometnom svijetu pa je Uefa službenim priopćenjem poručila Fifi kako nogomet nije na prodaju.

Na tome Fifa ipak nije stala te je u srijedu stigla nova kontroverzna vijest. Naime, kako javlja novinar The Timesa Martyn Ziegler, Infantino je krenuo u podmićivanje svjetskih reprezentacija.

Kako prenosi Ziegler, predsjednik Fife je reprezentacijama u sljedećih 53 dana ponudio dvije opcije. Jedna je da prihvate prodaju Svjetskog prvenstva i da svaka zaradi po 40 milijuna dolara, a druga je da odbiju takav prijedlog i zarade 10 milijuna dolara.

Europska nogometna federacija u srijedu je ponovno oštro kritizirala Fifiine namjere. U službenom priopćenju poručili su:

“Doznali smo za ultimatum koji je Fifa postavila savezima: ili će podržati prijedloge ili se ponuda za jednokratnu isplatu povlači. To samo po sebi dovoljno govori o kakvom je planu riječ.”

Glavni razlog europske zabrinutosti jest namjera uključivanja privatnog fonda Thrive Capital, koji vodi Joshua Kushner, u komercijalne poslove Fife.

Premda se kao krajnja i malo vjerojatna mjera spominje čak i bojkot SP-a 2030., Uefa će se na današnjem sastanku primarno fokusirati na dogovor oko zajedničkog stava i daljnjih koraka. Time ovaj sukob dviju krovnih organizacija dobiva novu dimenziju koja bi mogla presudno utjecati na njihove buduće odnose uoči Svjetskog prvenstva.