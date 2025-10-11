UAE pobijedio Oman i minimalno osigurao sljedeću fazu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

xNOUSHADx

U prvom kolu četvrte faze za Ujedinjene Arapske Emirate, a drugom za Oman, UAE je slavio s 2:1 te je došao na korak od Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Oman je došao do vodstva u 12. minuti autogolom Kouamea Kouadija, ali UAE je uspio preokrenuti susret. Na 1:1 su poravnali u 76. minuti golom Marcusa Viniciusa Barbose Melonija, a onda je u 83. minuti Caio Lucas zabio za važnu pobjedu UAE-a.

Važna je to pobjeda jer su zbog remija Omana i Katra u prvom kolu skočili na prvo mjesto skupine. Tako su minimalno osigurali drugo mjesto koje vodi u petu fazu, a s bodom protiv Katra mogu i do plasmana na prvenstvo.

Što se tiče Omana, oni se moraju nadati pobjedi UAE-a s dvije razlike ako žele biti sigurni ili pobjedi 1:0. Tek tada bi Oman izborio petu fazu.

