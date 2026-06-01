U Torontu će igrati BiH i Hrvatska. Tamošnja policija zaplijenila rekordan broj krivotvorenih dresova

Curtis Wong Sportspressphoto via Guliver

Manje od dva tjedna prije početka Svjetskog prvenstva, policija Toronta u ponedjeljak je objavila da su izvršili najveću poznatu zapljenu krivotvorenih nogometnih dresova u kanadskoj povijesti.

Policajci su iz skladišta u Mississaugi zaplijenili krivotvorenu robu vrijednu više od 3.5 milijuna kanadskih dolara (2.53 milijuna američkih dolara), uključujući više od 16.000 lažnih dresova i zastava s lažnim oznakama FIFA-e, Nikea, Adidasa i Pume, kao i dva krivotvorena trofeja Svjetskog prvenstva.

Dvojica muškaraca su uhićena i optužena, rekla je policija.

Toronto očekuje više od 300.000 posjetitelja tijekom Svjetskog prvenstva, a u gradu će se odigrati šest utakmica, uključujući i prvu utakmicu Kanade protiv Bosne i Hercegovine 12. lipnja, kao i Hrvatske i Paname 24. lipnja.

U pritužbi Istražnoj jedinici FIFA-inog tima za planiranje pri policijskoj službi Toronta u svibnju navodi se da su optuženi opskrbljivali maloprodajne trgovine proizvodima i djelovali kao distributeri lažne robe.Procijenjena ulična vrijednost predmeta iznosi 3.564.000 kanadskih dolara, priopćila je policija.