Tuchelove riječi nisu sjele Šukeru: ‘Budite tiho i poštujte svih 211 nogometnih nacija…’

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Latin Sport Images via Guliver

Bivši hrvatski nogometaš Davor Šuker osvojio je FIFA Legends Cup nastupivši za momčad World Legends (Svjetske legende), koja je u revijalnom turniru održanom u Rockefeller Centeru u New Yorku svladala Selection Legends i osvojila pobjednički trofej uoči finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine.

Engleska i Francuska s druge strane nakon poraza u polufinalu moraju igrati za broncu, a Thomas Tuchel otvoreno je rekao da taj susret za njega nema previše smisla. Takav stav nije dobro sjeo Davoru Šukeru:

“Dopustite mi da kažem nešto na tu temu. Mislim da bogate zemlje ne žele igrati takvu utakmicu nakon što su poražene u polufinalu. No, nemojte podcjenjivati tu utakmicu jer je ona itekako važna”, rekao je Šuker.

Zatim je podsjetio na vlastito iskustvo s Hrvatskom.