Tuchel u petak objavljuje popis za Svjetsko prvenstvo: Izostavit će zvijzedu s posljednjih natjecanja

nordphotoxGmbHx xBratic nph00250 via Guliver Image

Thomas Tuchel pripremio je veliko iznenađenje uoči objave konačnog popisa engleske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. Na popisu od 26 igrača, koji će biti objavljen u petak, neće se naći iskusni branič Manchester Uniteda Harry Maguire. Prema informacijama iz Engleske, takva odluka iznenadila je 33-godišnjeg stopera koji je očekivao poziv za nastup na turniru u Sjevernoj Americi.

Maguire je za englesku reprezentaciju od debija 2017. godine skupio 66 nastupa i zabio sedam pogodaka. Bio je važan dio momčadi pod vodstvom Garetha Southgatea na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, kao i na Euru 2020., dok je Euro 2024. propustio zbog ozljede.

Iako ga je Tuchel u ožujku ponovno pozvao u reprezentaciju za susrete protiv Urugvaja i Japana, što mu je bio prvi poziv nakon rujna 2024., Maguire ipak neće putovati na Svjetsko prvenstvo. Ove sezone odigrao je 24 utakmice za Manchester United te pomogao klubu u povratku u Ligu prvaka.

Reagirajući na odluku izbornika, Maguire je za talkSPORT izjavio: “Bio sam uvjeren da nakon sezone kakvu sam imao mogu odigrati važnu ulogu za svoju zemlju ovog ljeta. Odluka me šokirala i razočarala. Igračima želim sve najbolje.”

Istovremeno, prema navodima talkSPORT-a, Tuchel ozbiljno razmatra uključivanje Levija Colwilla iz Chelseaja u završni kadar. Mladi branič nedavno se vratio na teren nakon teške ozljede prednjih križnih ligamenata zadobivene tijekom priprema za sezonu. Za Englesku je dosad nastupio pet puta, uključujući i jedan susret pod Tuchelovim vodstvom prošlog ljeta. Kao sigurni članovi obrane spominju se Ezri Konsa i Marc Guéhi.

Na konačnom popisu očekuje se i Kobbie Mainoo iz Manchester Uniteda, što bi moglo značiti da će bez mjesta ostati Adam Wharton iz Crystal Palacea. Među vratarima bi trebali biti Jordan Pickford, Dean Henderson i James Trafford, dok će Jason Steele iz Brightona. putovati kao trening-vratar. Očekuje se i poziv za Anthonyja Gordona te Morgana Rogersa.

Engleska će po dolasku u SAD odigrati pripremne susrete protiv Novog Zelanda i Kostarike. Natjecanje u skupini L otvaraju utakmicom protiv Hrvatske 17. lipnja, nakon čega ih očekuju dvoboji s Ganom i Panamom.