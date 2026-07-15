Tuchel o tenzijama uoči polufinala Engleske i Argentine: ‘Njih hrani povijest’

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

U taboru Engleske ne bježe od povijesnog i političkog naboja koji nosi ovaj polufinalni klasik, dok izbornik Thomas Tuchel spušta loptu na zemlju nakon navodnog sukoba s Judeom Bellinghamom.

Sve je spremno za spektakularni polufinalni ogled Svjetskog prvenstva u Atlanti. Engleski izbornik Thomas Tuchel svjestan je da njegovu momčad u srijedu čeka motivirana Argentina, ekipa za koju vjeruje da se ‘hrani povijesnim rivalstvom’.

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Ovo će biti šesti međusobni ogled ovih reprezentacija na svjetskim smotrama, a njihovo rivalstvo, dodatno pojačano naslijeđem Falklandskog rata iz 1982. godine, jedno je od najvećih u povijesti nogometa.

Tuchel itekako prepoznaje borbeni duh u redovima Gaučosa, koji pod svaku cijenu žele obraniti naslov osvojen u Kataru i priuštiti Lionelu Messiju savršen reprezentativni rastanak na njegovom posljednjem Mundijalu. Tenzije su se dodatno podigle nakon što su argentinski nogometaši u svlačionici, poslije četvrtfinalne pobjede nad Švicarskom, pjevali pjesmu koja izravno spominje Falklandski rat i obećava naslov prvaka za “za Diega i za Leov posljednji ples”.

Na pitanje novinara osjeća li tenzije koje prati ovaj klasik, engleski strateg je odgovorio vrlo otvoreno:

“Poznajem neke od njihovih igrača, trenirao sam ih. Može se osjetiti ta njihova oštrina. Vidite to kada gube ili kada su utakmice izjednačene. To je praktički ista skupina igrača kao i prije četiri godine. Vidljiva je nevjerojatna kohezija i žrtva koju ulažu. Vjeruju u svoj stil, a njihov je stil izrazito emotivan. Bio je takav u Kataru, takav je i danas.”

“Naravno, tu je i povijest… Ona ih dodatno hrani. Povijest im znači strahovito puno i to je ono što očekujemo i protiv čega igramo. Ali i mi imamo emociju, imamo petlju i pobjednički mentalitet koji je potreban da se tome suprotstavimo. Spremni smo.”

Njemački stručnjak se osvrnuo i na medijske napise o narušenim odnosima s prvom zvijezdom momčadi, Judeom Bellinghamom. Nakon teške pobjede protiv Norveške u četvrtfinalu (2:1 nakon produžetaka), Tuchel je kritizirao tehnički dio izvedbe svoje ekipe. Bellinghamu, koji je postigao oba pogotka za prolaz, ta se kritika nije svidjela pa je javno ispalio kako “izbornik možda ne zna kako je to igrati u takvoj utakmici”.

Tuchel je u Atlanti odlučno odbacio priče o sukobu:

“Naši komentari dolaze iz istog izvora – iz golemog natjecateljskog duha i želje za pobjedom. Jude je jednostavno bio suočen samo s kritičkim dijelom moje analize. Ja sam ga u istoj toj izjavi nazvao igračem svjetske klase, rekao sam da ponovno donosi poteze svjetske klase koji rješavaju utakmice i da je mentalitet ove ekipe nevjerojatan. Naravno, taj dio mu nitko nije prenio u pitanju.”

“Vjerojatno bih i ja reagirao i uzvratio da sam upravo odigrao 120 minuta, zabio dva gola i ostavio doslovno sve što imam na terenu. To je sasvim normalna reakcija za igrača takvog pobjedničkog mentaliteta. Nemamo nikakav problem. Razgovarao sam s cijelom ekipom u svlačionici, prenio im istu poruku, a u nedjelju navečer smo sve dodatno pojasnili i krenuli dalje. Sada smo potpuno fokusirani na novi cilj – polufinale i Argentinu.”

Dok se momčad priprema za taktičke analize, engleski branič Marc Guéhi odlučio je pokrenuti psihološki rat, tvrdeći da je sav pritisak na leđima protivnika.

“Na nama nema nikakvog pritiska. Kakav pritisak? Teret je na njima. Oni su svjetski prvaci. Oni moraju izaći na teren i braniti svoj naslov. Mi smo potpuno rasterećeni.”

Guéhi je uspio zaliječiti problem s ložom i očekuje se da će započeti utakmicu u stoperskom paru s Johnom Stonesom. Jedina preostala dvojba u Tuchelovom sastavu je pozicija desnog beka, gdje za mjesto konkuriraju Ezri Konsa i oporavljeni Reece James.