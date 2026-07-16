Tuchel o otkazu: ‘Neuspjeh? Mnogi su ispali prije polufinala’

Podijeli :

AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Thomas Tuchel zadržat će punu podršku Engleskog nogometnog saveza (FA) te se očekuje da će voditi reprezentaciju na Europskom prvenstvu 2028. godine, javlja BBC.

Engleska je u polufinalu Svjetskog prvenstva propustila priliku za ulazak u svoje prvo finale nakon 1966. godine, izgubivši od Argentine s 2:1. Iako se njemački stručnjak našao na udaru kritika zbog defenzivne taktike i zakašnjelih izmjena nakon što je Engleska ispustila vodstvo od 1:0, izvršni direktor FA-a Mark Bullingham potvrdio je da Savez čvrsto stoji iza izbornika.

Tuchel nakon dramatičnog poraza Engleske: Sad ne žalim zbog svojih odluka! Kane slomljen nakon poraza: ‘Shrvani smo, opet smo bili blizu…’ Engleski mediji nakon poraza: “Kakav glup trenutak za povlačenje.”

“Nastavljamo suradnju prema ugovoru koji traje do domaćeg Eura. Radujem se tom izazovu, iako je u ovom trenutku teško gledati tako daleko u budućnost”, izjavio je Tuchel, koji je u veljači potpisao produljenje ugovora nakon što je prvotno preuzeo momčad početkom 2025. godine.

Tuchel je svjestan razočaranja javnosti, ali je pokušao staviti rezultat u širi kontekst:

“Mnoge velike nogometne nacije eliminirane su prije polufinala, tako da je ovo ipak uspjeh. Znam da to nitko sada ne želi čuti, pa ni ja sam, jer od sebe uvijek zahtijevamo najviše. Ali to je jednostavno priroda natjecateljskog sporta.”

Izvršni direktor FA-a Mark Bullingham dodao je kako je “slama srca biti tako blizu cilju”, ali je naglasio da su igrači i stručni stožer dali apsolutno sve od sebe te je zahvalio navijačima na sjajnoj podršci u SAD-u.

Iako je san o naslovu svjetskog prvaka ugašen, unutar Saveza se plasman u samu završnicu turnira smatra relativnim uspjehom.

Englesku u subotu (23:00 sata po srednjoeuropskom vremenu) očekuje utakmica za treće mjesto protiv Francuske. Pobijede li Tricolore i osvoje brončanu medalju, Tri lava će ostvariti svoj najbolji rezultat na muškim svjetskim prvenstvima još od povijesne 1966. godine. Sljedeći veliki cilj za Tuchelovu momčad bit će Euro 2028., kojemu su domaćini upravo Engleska, Wales, Škotska i Republika Irska.