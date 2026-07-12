Tuchel o dodiru lopte s kabelom kamere: ‘Znamo što je bilo na utakmici Hrvatske i Portugala’

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miamiju svladala Norvešku sa 2:1 nakon produžetka.

Norveška je povela golom Andreasa Schjederupa (36), a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham (45+2, 93).

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Susret su obilježila dva sporna trenutka. Prvi se odnosi na izjednačujući gol Engleske, kojem je prethodila situacija u kojoj je lopta, prema svemu sudeći, okrznula kabel kamere iznad terena, no francuski sudac Clement Turpin i VAR soba ostali su nijemi. Druga kontroverza je poništeni gol Norveške za vodstvo od 2:1, kada je Torbjørn Heggem zatresao mrežu, ali mu je gol uskraćen zbog prekršaja u napadu prema novom pravilu koje se primjenjuje na ovom Svjetskom prvenstvu. Ipak, priča oko engleskog pogotka i dalje je u središtu pozornosti.

Engleski izbornik Thomas Tuchel osvrnuo se na tu situaciju te je u svom odgovoru povukao paralelu s dvobojem osmine finala između Hrvatske i Portugala (1:2), u kojem je Vatrenima u samoj završnici sudačke nadoknade poništen izjednačujući gol Joška Gvardiola.

Podsjetimo, u toj je utakmici norveški sudac Espen Eskas donio odluku nakon što je senzor unutar lopte detektirao kontakt s kosom hrvatskog napadača Igora Matanovića, zbog čega je Mariju Pašaliću dosuđeno zaleđe. S druge strane, u ovom slučaju tehnologija u lopti i VAR nisu reagirali, iako snimke sugeriraju da je lopta prije engleskog gola pogodila kabel kamere koji visi iznad travnjaka.

“Postoji čip u lopti koji može registrirati je li bilo dodira s kosom, kao što znamo s utakmice Hrvatska – Portugal. Tako da bi moralo biti registrirano i ovo. Ja nisam vidio nikakav dodir”, poručio je Tuchel.