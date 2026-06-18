Tuchel nakon pobjede nad Hrvatskom ‘opleo’ po Fifi: ‘Promijenite to, čekao sam ovo cijeli život’

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Thomas Tuchel debitirao je na Svjetskom prvenstvu kao Izbornik Engleske i to pobjedom protiv Hrvatske 4:2 u prvom kolu skupine L u Dallasu.

Nakon utakmice protiv Hrvatske nije govorio Tuchel samo o igri i velikom nogometnom podhvatu u Dallasu.

Tuchel je otkrio da zbog velikog broja fotografa ispred sebe uopće nije mogao vidjeti ono što je, kako je rekao, čekao cijeli život.

“Molim Fifu da ovo promijeni. Dok se intonirala nacionalna himna, ispred mene je bilo 50 fotografa i ništa nisam vidio. Jako sam ljut zbog toga jer sam taj trenutak čekao cijeli život, a na kraju nisam vidio ništa”, rekao je izbornik Engleske.