Tuchel izostavio brojne zvijezde, ovo je popis Engleske za Svjetsko prvenstvo

Tom Major via Guliver

Izbornik Engleske Thomas Tuchel objavio je popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Kako se i najavljivalo, Engleska će na Mundijal bez zvijezda poput Colea Palmera, Phila Fodena i Trenta Alexandera-Arnolda.

POPIS ENGLESKE ZA SP:

Vratari: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Obrana: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle)

Veza: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal)

Napad: Harry Kane (Bayern), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal)

Izbornik Tuchel svoje će odluke detaljnije obrazložiti 1. lipnja.

Engleska otvara Svjetsko prvenstvo utakmicom protiv Hrvatske 17. lipnja, a u skupini će još igrati protiv Gane i Paname.