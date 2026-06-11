Tshabalala i 16 godina kasnije: Azteca je spremna!

Podijeli :

imago/HochZwei/sportida via Guliver

Mexico City će večeras od 21 sat biti poprište otvaranja Svjetskog prvenstva.

Vuvuzele, riječ koja bi gotovo svakom čovjeku pala na pamet kada bi ga pitali što je obilježilo svjetsku smotru 2010. koja se tada održala u Južnoj Africi. Kao i ime – Siphiwe Tshabalala.

Jer upravo je baš on onim projektilom, raketom, bombetinom, nazovite to kako god hoćete – golom otvorio Svjetsko prvenstvo te godine. I to baš protiv Meksika, u Johannesburgu. I upravo reprizu tog susreta gledat ćemo večeras od 21 sat u Mexico Cityju.

“To će zauvijek biti najveći pogodak moje karijere jer je dotaknuo toliko života i donio radost tolikim ljudima. Uvijek ću ga voljeti – prekrasan je – ali taj pogodak je veći od mene kao pojedinca. Iako se dogodio prije 10 godina (sada 16, op.a.), još uvijek mi se čini kao da je bilo jučer jer svaki dan dobivam podsjetnike i poruke od ljudi o njemu. To je vrlo dirljivo i čini me poniznim“, rekao je Tshabalala koji se danas bavi – pisanjem knjiga za djecu.

Tshabalala je legenda Kaizer Chiefsa za koje je igrao gotovo 10 godina, a jedinu epizodu izvan domovine imao je u sezoni 2018./19. kada je odigrao 17 utakmica za turski Erzurumspor.

Mali podsjetnik na tu utakmicu. Nakon što je prvo poluvrijeme završilo bez golova, u drugom su poveli domaćini nakon samo 10 minuta. Izgubio je Meksiku loptu, Dikgacoi je sjajno pronašao Tshabalalu na lijevoj strani i onda udarac u suprotne rašlje. Ma, što ćemo pričati, kao da se već nije izvrtilo milijardu puta po svim društvenim mrežama.

Siphiwe Tshabalala scored 𝙏𝙃𝘼𝙏 goal 16 years ago today 🚀🇿🇦 The greatest opening goal in World Cup history? 🤩 pic.twitter.com/wDQWDCcz3H — LiveScore (@livescore) June 11, 2026

I kada se činilo da bi Južnoafrikanci mogli upisati pobjedu, 10 minuta prije kraja utakmice ukazao se Rafa Marquez koji se našao oči u oči s golmanom Khuneom i pogodio za konačnih 1:1.

Valja se podsjetiti kako su završile ove dvije reprezentacije na toj svjetskoj smotri, Južna Afrika nije prošla skupinu, dok su Meksikanci poraženi od Argentine u osmini finala. Naslov je tada uzela Španjolska koja je srušila Nizozemce u 116. minuti preko Andresa Inieste.

Nova sportska, točnije nogometna priča kreće večeras na kultnoj Azteci. Tko će biti glavni akter(i) na otvaranju, još ne znamo, ali jedno znamo.

Kreću 39 dana i 104 utakmice nogometnog savršenstva!