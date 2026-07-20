Trumpu se svidjelo i želi još jedno Svjetsko prvenstvo – i to odmah!

Podijeli :

Guliver image

Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je predsjedniku Fife Gianniju Infantinu da će Sjedinjene Države ponovno zatražiti domaćinstvo Svjetskog prvenstva i to "odmah", hvaleći u intervjuu za Fox Sports uspjeh upravo završenog turnira 2026. godine.

Nije sasvim jasno na što je mislio kada je rekao “odmah“ jer su domaćini sljedeća dva prvenstva već određeni: Španjolska, Portugal i Maroko 2030. godine te Saudijska Arabija 2034. godine.

POVEZANO Ni Trump ni Infantino: Iza najvećeg skandala na SP-u stoji moćni Arapin?

Trump je rekao da je ovogodišnji turnir bio prekrasan, da je SAD nogometna zemlja i da stoga želi što prije ponovno vidjeti natjecanje na američkom tlu.

“Imam sjajnu ideju za Giannija. Rekao sam mu: ‘Sada morate najaviti još dvije zemlje (dva turnira). Najavite nas za sljedeći put, a nakon toga objavite i još jednu zemlju kako biste uklonili dio bijesa i šoka. Mislim da je to odlična ideja. Na temelju brojki ponovno ćemo to zatražiti. Moramo to učiniti dok sam ja ovdje. Čuješ li to, Gianni?“ upitao je američki predsjednik.

Prvi neraspoređeni turnir koji bi teoretski mogao pripasti SAD-u održat će se 2038. godine, kada bi Trump trebao imati 92 godine.