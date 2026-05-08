Trump o cijeni ulaznica za SP: ‘Ni ja to ne bih platio’

Velika se bura podigla oko cijena ulaznica za Mundijal, posebno za one utakmice koje će se igrati u SAD-u.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da “ni on to ne bi platio“ kada je upitan o mogućoj cijeni od 1.000 dolara (736 funti) za kartu za utakmicu njegove zemlje protiv Paragvaja na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine.
Svjetsko prvenstvo održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama. Reprezentacija SAD-a, koja je jedan od domaćina turnira, svoju prvu utakmicu igrat će 12. lipnja u Los Angelesu.
“Nisam znao za tu cijenu“, rekao je Trump za „New York Post“ na upit o tome da navijači moraju platiti oko 1.000 dolara kako bi gledali prvi susret SAD-a u skupini D.
“Naravno da bih volio biti tamo, ali iskreno, ni ja to ne bih platio.“
FIFA se suočila s kritikama zbog, kako se navodi, „iznuđivačke“ politike određivanja cijena za Svjetsko prvenstvo 2026. Za razliku od prethodnih turnira, cijene utakmica u grupnoj fazi određivane su prema procijenjenoj popularnosti reprezentacija, a ne prema jedinstvenoj tarifi.
Navijači se također suočavaju sa znatno višim cijenama karata na službenoj Fifinoj platformi za preprodaju, pri čemu svjetska nogometna organizacija uzima proviziju od 30 posto – po 15 posto i od kupca i od prodavatelja za svaku prodanu ulaznicu.
“Ako ljudi iz Queensa, Brooklyna i svi oni koji vole Donalda Trumpa ne mogu otići na utakmicu, bio bih razočaran, ali u isto vrijeme, to je ogroman uspjeh“, dodao je Trump. „Volio bih da ljudi koji su glasali za mene mogu prisustvovati.“
