Trump: Nije prikladno da Iranci dođu na Svjetsko prvenstvo

Svjetsko prvenstvo održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da iranska nogometna reprezentacija formalno ima pravo nastupa na Svjetskom prvenstvu 2026., ali smatra kako njihov dolazak možda ne bi bio primjeren.

“Nogometna reprezentacija Irana dobrodošla je na Svjetsko prvenstvo, ali mislim da nije primjereno da dođu, radi vlastite sigurnosti”, poručio je Trump.

Samo nekoliko sati nakon izjave predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, koji je nakon razgovora s Trumpom poručio da je Iran dobrodošao na turnir, stigla je oštra reakcija iz Teherana.

Iranski ministar sporta Ahmad Donyamali izjavio je za državnu televiziju kako Iran ni pod kakvim uvjetima neće sudjelovati na Svjetskom prvenstvu.

“S obzirom na to da je taj korumpirani američki režim ubio našeg vođu, mi ni pod kakvim uvjetima nećemo sudjelovati na Svjetskom prvenstvu. Zbog zlonamjernog postupanja prema Iranu u posljednjih nekoliko mjeseci bili smo uvučeni u dva rata u kojima je ubijeno više tisuća naših ljudi”, rekao je Donyamali.

Prema trenutačnom rasporedu natjecanja, Iran bi trebao igrati u skupini G zajedno s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Dvije utakmice planirane su u Los Angelesu, a jedna u Seattleu.

Postoji i mogućnost da se Sjedinjene Američke Države i Iran susretnu u osmini finala. Ako obje reprezentacije završe na drugom mjestu u svojim skupinama, igrale bi međusobno 3. srpnja u Dallasu.

Ako se Iran doista povuče s turnira, FIFA-in pravilnik predviđa da se upražnjeno mjesto popuni drugom reprezentacijom. U pravilu je riječ o najbolje plasiranoj momčadi iz kvalifikacija koja se nije uspjela kvalificirati ili o najviše rangiranoj reprezentaciji iz iste konfederacije.

U tom bi scenariju najveći kandidat za zamjenu bio Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su bili najbolje plasirana azijska reprezentacija u kvalifikacijama koja nije izborila nastup na Svjetskom prvenstvu.