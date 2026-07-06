Trebate ključan gol na velikim natjecanjima? Nazovite Mikela Merina

Podijeli :

(AP Photo/Sam Hodde) via Guliver Image

Mikel Merino donio je novu važnu pobjedu Španjolskoj na velikim natjecanjima. Veznjak Arsenala koji je zbog ozljede noge bio upitan za Svjetsko prvenstvo je u 91. minuti zabio za pobjedu Furije protiv Portugala.

Bio je to Merinu tek drugi gol na velikim natjecanjima (Europsko i Svjetsko prvenstvo), a oba su stigla u ključnim trenucima.

Naime, Merino je za Španjolsku zabio gol u polufinalu Europskog prvenstva kada je u 119. minuti pogodio za pobjedu protiv Njemačke. Sada je važan gol na asistenciju Ferrana Torresa zabio protiv Portugala za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Tamo će Španjolska igrati protiv pobjednika susreta između SAD-a i Belgije. Taj susret igra se u dva sata poslije ponoći. Trebao bi to biti vatren okršaj jer je FIFA uoči susreta odgodila suspenziju Folarinu Balogunu. Napadač SAD-a zaradio je crveni karton protiv Bosne i Hercegovine te je trebao propustiti ogled s Crvenim vragovima, no Donald Trump i Bijela kuća su intervenirali i Gianni Infantino i FIFA su popustili i odgodili suspenziju.